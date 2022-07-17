СМОТРИ ⟩ Два трансгендера, среди которых адмирал США, удивили пользователей Сети своим совместным фото

Фотография была сделана на приеме в посольстве Франции в США, который был организован в честь годовщины дня взятия Бастилии.

Сэм Бринтон был назначен на должность заместителя помощника секретаря по утилизации ядерных отходов в управлении ядерной энергии Министерства энергетики США не так давно — в июне 2022 года. Его назначение вызвало волну критики со стороны американцев, которые усомнились, что он сможет быть воспринят серьезно при международных переговорах из-за одежды, сообщает газета.ru.