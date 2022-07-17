В социальных сетях появился снимок первой женщины-трансгендера Рейчел Левин, которая стала адмиралом США. На нем она стоит вместе с заместителем помощника министра ядерной энергетики США Сэмом Бринтоном, который тоже является трансгендером.
СМОТРИ ⟩ Два трансгендера, среди которых адмирал США, удивили пользователей Сети своим совместным фото
Фотография была сделана на приеме в посольстве Франции в США, который был организован в честь годовщины дня взятия Бастилии.
Пользователи Сети отметили, что «так выглядит психическое расстройство».
Рейчел Левин получила звание адмирала офицерского корпуса Службы общественного здравоохранения США в 2021 году. Она стала первым трансгендером, которому удалось получить такую почетную должность.
Сэм Бринтон был назначен на должность заместителя помощника секретаря по утилизации ядерных отходов в управлении ядерной энергии Министерства энергетики США не так давно — в июне 2022 года. Его назначение вызвало волну критики со стороны американцев, которые усомнились, что он сможет быть воспринят серьезно при международных переговорах из-за одежды, сообщает газета.ru.