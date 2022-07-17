ФОТО ⟩ Виторган оригинально посетил магазин Rimi

Недавно Эммануил Виторган разместил в соцсети видео с дочерьми. Геолокацию он не ставил, но среди хештегов есть слово «море», что служит намеком на Юрмалу. Теперь актер поделился в сторис кадром, который, похоже, был сделан в латвийском магазине. Судя по интерьеру, это мог быть магазин Rimi.