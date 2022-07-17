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ФОТО ⟩ Виторган оригинально посетил магазин Rimi

rus.tvnet.lv
Виторган оригинально посетил магазин Rimi
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Rimi. Фото иллюстративное.
Rimi. Фото иллюстративное. Фото: Mihkel Maripuu

Недавно Эммануил Виторган разместил в соцсети видео с дочерьми. Геолокацию он не ставил, но среди хештегов есть слово «море», что служит намеком на Юрмалу. Теперь актер поделился в сторис кадром, который, похоже, был сделан в латвийском магазине. Судя по интерьеру, это мог быть магазин Rimi.

На кадре видно, что в тележке у Эммануила Виторгана кроме продуктов находились и дочери – Этель и Клара. 

«Всем удачных покупок», – написал артист на фото, отметив супругу Ирину. 

Фото: сторис Facebook, Эммануил Виторган

Напомним, уже около 15 лет Эммануил Гедеонович живет в Юрмале. Его супруга Ирина – урожденная юрмалчанка. На латвийском курорте у знаменитой четы дом, а потому когда Виторгана видят в городе - это никого не удивляет.

Эммануил Виторган и Ирина Млодик официально поженились в 2003 году. Пара воспитывает двух дочерей – Клару и Этель. У Эммануила Гедеоновича есть дочь и сын от предыдущих браков.

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