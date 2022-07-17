Лайму Вайкуле сняли на видео после слухов о рецидиве рака и тяжелом состоянии

Несколько недель в Сети муссировались слухи о проблемах певицы Лаймы Вайкуле со здоровьем. Сплетники утверждали, что у знаменитой блондинки случился рецидив рака. Дескать, исполнительницу хита «Вернисаж» лечат врачи из США, которых очень беспокоит ее состояние. Якобы поддержать находящуюся почти при смерти Лайму Вайкуле приехала Алла Пугачева.

Между тем накануне стало известно, что Лайма Вайкуле не прикована к постели, как утверждают злые языки. Звезда отправилась в Монако, чтобы выступить на дне рождении некого миллионера по имени Арно. Кадры, на которых 68-летняя певица бодро исполняет композицию «Акапулько», в личном микроблоге опубликовала телеведущая Виктория Боня. Вайкуле, надо сказать, выглядит намного моложе своих лет, она стройна и энергична.

Есть мнение, что слухи о тяжелой болезни Лаймы Вайкуле появились неслучайно. Мол, пиарщики латвийской эстрадной певицы могли «вбросить» информацию о возвращении рака, чтобы привлечь внимание к ее предстоящему концерту. В пользу этой точки зрения говорит тот факт, что сама Лайма Станиславовна почему-то не спешит опровергать жуткие сплетни, которые появились о ней, пишет eg.ru.

Виктория Боня опубликовала в сторис видео, на котором выступает Вайкуле. Фото: скриншот сторис