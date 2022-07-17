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Россия снова начнет выдавать иностранцам э-визы: по ним можно будет приехать в Петербург

Limon.ee
Россия снова начнет выдавать иностранцам э-визы: по ним можно будет приехать в Петербург
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Санкт-Петербург.
Санкт-Петербург. Фото: Shutterstock

Правительство РФ отменило запрет на выдачу электронных виз иностранным гражданам. Это следует из постановления, размещенного на официальном портале правовой информации 15 июля.

Документ прекратил действие ковидных запретов на пересечение границы, в том числе распоряжение № 635-р от 16 марта 2020 года, которое вводило ограничения на въезд в Россию для иностранных граждан и лиц без гражданства, а также приостанавливало оформление и выдачу виз и приглашений.

Согласно этому распоряжению, МИД РФ было поручено «временно приостановить оформление иностранным гражданам единых электронных виз», а также «уведомить иностранные государства о предусмотренных мерах, подчеркнув, что они обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер». Таким образом, мораторий на оформление электронных виз прекращается с 15 июля, пишет "Фонтанка".

Режим электронных виз начал действовать на территории Санкт Петербурга и Ленинградской области в конце 2019 года. Право упрощенного въезда получили граждане 53 стран. Электронная виза действовала в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России не более восьми суток. Однако с началом пандемии COVID-19 этот механизм был заморожен.

Ранее сообщалось, что власти Петербурга вместе с Ростуризмом обсуждают вопрос о перезапуске электронных виз с МИД, рассчитывая, что это позволит увеличить число иностранных туристов.

Петербург в январе–июне 2020 года посетили 130 тысяч иностранцев. Для сравнения: в 2019 году город посетили 4,9 млн гостей из-за рубежа. 

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