ФОТО ⟩ Водитель сделал все, чтобы спасти попавшую под колеса кошку

В пятницу вечером один из читателей прислал Elu24 фотографии полиции, частично перекрывшей движение на дороге перед бизнес-центром Раннароотси в Хаапсалу.

«Сначала я подумал, что это цепная авария, потому что на дороге стояло много машин. Позже я увидел перед одной из машин крошечное пушистое существо, которое я сначала не смог опознать, а вокруг него толпились люди», – описывает ситуацию читатель.

Однако позже выяснилось, что это была кошка, сбитая машиной, но с признаками жизни. Вот почему вокруг животного было так много людей. Кошку осторожно положили в прозрачную коробку.

Группа спасения животных опубликовала о произошедшем инциденте пост в Facebook.

Координатор Группы спасения животных в Ляэнемаа Терье Парра, рассказала, что, к сожалению, кошка не выжила.

"Я отвезла котенка в клинику и дала разрешение на срочную операцию, но утром мне позвонили и сказали, что котенок умер. Владелец до сих пор не объявился. Счет, безусловно, будет большим, но, к сожалению, спасти животное не удалось", – сказала Парра.

Парра рассказала, что для спасения кошку пришлось экстренно везти в Таллинн. А помог в этом водитель, сбивший животное. Кошка хорошо справилась с дорогой, но, к сожалению, ее внутренние повреждения оказались слишком серьезными.

"Водитель был очень заботлив, и я отдаю ему должное. Кошку держали в коробке, которую потом накрыли, во избежание переохлаждения. Водитель помог положить кошку в коробку, молодец", - хвалит она водителя, который сразу же пришел на помощь кошке и не уехал в оцепенении с места ДТП, что, к сожалению, встречается довольно часто.

Читательница также подтверждает, что часто замечала нерадивых водителей, которые оставляют животное в любом состоянии на дороге или обочине.