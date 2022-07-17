После двухлетнего перерыва фестиваль Positivus проходит 15 и 16 июля в Риге. Смотрите, как проходит долгожданный рэп-фестиваль в столице Латвии.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Яркие наряды и ослепительное шоу: отгремели два дня фестиваля Positivus
Яркие наряды и ослепительное шоу: отгремели два дня фестиваля Positivus
Ежегодно на фестивале проходит показ кинофильмов в сотрудничестве с Kino Bize – за 2 дня показали 8 фильмов.
На фестивале гостей радовали не только музыкой и развлечения, но и торговыми точками с изделиями ремесленников и местных дизайнеров, различными угощениями и продукцией.
На 4 сценах фестиваля выступило огромное количество именитых артистов и групп: Rocky, Megan Thee Stallion, The Avalanches (DJ Set), Yves Tumor & Its Band, Black Country, New Road, Sudden Lights, Tribes of the City, Артур Скутелис, DJ RKR, DJ Rudd, DJ All-viss и DJ Anna Dumpe.
Смотрите, как проходил фестиваль в красочных галереях!