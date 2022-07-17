ГАЛЕРЕЯ ⟩ Яркие наряды и ослепительное шоу: отгремели два дня фестиваля Positivus

Ежегодно на фестивале проходит показ кинофильмов в сотрудничестве с Kino Bize – за 2 дня показали 8 фильмов.

На фестивале гостей радовали не только музыкой и развлечения, но и торговыми точками с изделиями ремесленников и местных дизайнеров, различными угощениями и продукцией.