ГАЛЕРЕЯ ⟩ Яркие наряды и ослепительное шоу: отгремели два дня фестиваля Positivus

На 4 сценах фестиваля выступило огромное количество именитых артистов и групп: Rocky, Megan Thee Stallion, The Avalanches (DJ Set), Yves Tumor & Its Band, Black Country, New Road, Sudden Lights, Tribes of the City, Артур Скутелис, DJ RKR, DJ Rudd, DJ All-viss и DJ Anna Dumpe.