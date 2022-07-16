16 июля – середина лета – день неоднозначный. В то же время дата выпала на субботу – есть когда помечтать и подумать о будущем. Как раз на макушке лета боги больше прислушиваются к нашим фантазиям.
Экватор лета 2022: что обязательно нужно сделать 16 июля, чтобы осень удалась
На стык 16 и 17 июля выпадает экватор лета. И пока одни грустят, что половина самого тёплого времени года позади, другие думают о том, что же надо успеть сделать до конца августа: отправиться в отпуск, на пикник с друзьями или найти новое хобби. Что обязательно нужно сделать 16 июля, чтобы осень удалась, рассказала шаман Елены Батыр.
«Экватор лета (16 июля) — неоднозначный день. По одному показателю это день хороший и в этот день надо мечтать. Боги будут больше прислушиваться к вашим мечтаниям и фантазиям. Вы в этот день сами себе должны желать всего хорошего, во-первых. Во-вторых, в это время надо бы побеспокоиться о партнёрстве: то есть об отношениях между мужем и женой или, если человек работает с кем-то, есть партнёры», – говорит шаман.
Что нужно сделать 16 июля 2022 года?
16 июля желательно посадить цветы, которые расцветут осенью, рассказала Елена Батыр. Это не должны быть поздние сорта. Когда закапываешь, можно положить в лунку листочек с желанием.
«Причём говорить о желании нельзя никому. Если же у человека нет возможности что-то самому посадить, то, если есть какое-то дерево вблизи, можно пойти, например, в парк и написать на листочке, чего вы себе желаете, и закопать листок возле растения или дерева», – рассказала шаман Елена Батыр.
Ещё Батыр поведала о шаманских обрядах с сжиганием масла, молока или угощений в костре. Собеседница заметила, что в городах костры разводить нельзя, но можно воспользоваться зонами барбекю, пишет LIFE.
«Принесли с собой бумаги, кинули кусочек масла, какие-то печенья — главное, пожелайте то, чего вы хотите. Посмотрите, чтобы всё догорело, уходя, оглядываться нельзя. Бывают также дни, когда можно отрезать немного волос. Это нужно делать на рассвете. Приготовьте маленький кусочек хлеба, потому что на пустой желудок нельзя делать обряды. Отрезаете на рассвете небольшую прядь и думаете о том, что вам надо. Потом же просто выбрасываете, но ни в коем случае не оставляете дома, иначе загаданное не сбудется», – добавила Батыр.