Экватор лета 2022: что обязательно нужно сделать 16 июля, чтобы осень удалась

На стык 16 и 17 июля выпадает экватор лета. И пока одни грустят, что половина самого тёплого времени года позади, другие думают о том, что же надо успеть сделать до конца августа: отправиться в отпуск, на пикник с друзьями или найти новое хобби. Что обязательно нужно сделать 16 июля, чтобы осень удалась, рассказала шаман Елены Батыр.

«Экватор лета (16 июля) — неоднозначный день. По одному показателю это день хороший и в этот день надо мечтать. Боги будут больше прислушиваться к вашим мечтаниям и фантазиям. Вы в этот день сами себе должны желать всего хорошего, во-первых. Во-вторых, в это время надо бы побеспокоиться о партнёрстве: то есть об отношениях между мужем и женой или, если человек работает с кем-то, есть партнёры», – говорит шаман.

Что нужно сделать 16 июля 2022 года?

16 июля желательно посадить цветы, которые расцветут осенью, рассказала Елена Батыр. Это не должны быть поздние сорта. Когда закапываешь, можно положить в лунку листочек с желанием.

«Причём говорить о желании нельзя никому. Если же у человека нет возможности что-то самому посадить, то, если есть какое-то дерево вблизи, можно пойти, например, в парк и написать на листочке, чего вы себе желаете, и закопать листок возле растения или дерева», – рассказала шаман Елена Батыр.

Ещё Батыр поведала о шаманских обрядах с сжиганием масла, молока или угощений в костре. Собеседница заметила, что в городах костры разводить нельзя, но можно воспользоваться зонами барбекю, пишет LIFE.