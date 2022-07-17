Гороскоп на 17 июля: Девам – деньги, Стрельцам – пророческие сны, Козерогам – испытания

Лев

В этот день Львам под силу многое. Вы сможете добиться блестящих результатов в любом деле, важно доводить начатое до конца. Вы не пасуете перед трудностями и воплощаете задуманное в жизнь. Хороший день для обсуждения вопросов сотрудничества, однако не торопитесь с решением, можно добиться более выгодных условий. Покупки будут удачными, вы приобретете то, что действительно нужно и еще сэкономите. Не исключены приятные сюрпризы и знаки внимания.

Дева

Все важные дела Девам стоит планировать на первую половину дня. Ваша продуктивность на максимуме и вы быстрее справляетесь с поставленными задачами. Поездки будут удачными и оставят много приятных воспоминаний. Не исключены денежные поступления. Во второй половине дня найти общий язык с близкими людьми будет сложно. Старайтесь не провоцировать конфликтов, проявите терпение.

Весы

В этот день Весам стоит ожидать известий, которые, может быть, не очень порадуют, однако внесут ясность в сложившуюся ситуацию. Советы людей, которым вы доверяете, помогут принять правильное решение и не наделать ошибок. Появится шанс наладить отношения с близкими людьми и прийти к согласию в сложных вопросах.

Скорпион