Болезнь отступила: стало известно о новой работе Ренаты Литвиновой в Париже

После 24 февраля российская актриса Рената Литвинова уехала во Францию, в собственную парижскую квартиру. Оказалось, что причиной переезда 55-летней звезды стала не дочь, которая живет и обучается за границей, а болезнь.

Эту информацию подтвердили российские коллеги светской дивы, да и сама она несколько месяцев назад выкладывала фото из больничной палаты. Правда, что у нее за диагноз до сих пор доподлинно неизвестно.

Артистка постоянно рассказывает в социальных сетях о своем самочувствии, душевных переживаниях и делится новостями из повседневной жизни. Например, недавно Рената стала моделью 51 показа Balenciaga Haute Couture, который проходил в рамках Недели моды в Париже.

Помимо русской иконы моды и давней подруги дизайнера Демна Гвасалии на подиум в тот день вышли главные представители «А-листа»: Николь Кидман, впервые дебютировавшая на подиуме в качестве модели, Ким Кардашьян, Дуа Липа и Наоми Кэмпбелл.

А теперь, похоже, Рената решила вернуться к своей основной деятельности – театру. Актриса сообщила в своем Телеграм-канале о скором выходе ее спектакля. Если многие фанаты обрадовались скорому излечению кумира и с восторгом приняли эти новости, то у некоторых этот пост вызвал беспокойство, пишет Woman.ru.

Россияне переживают, что Литвинова пойдет по стопам коллеги по цеху Чулпан Хаматовой, которая спешно покинула Россию, а затем приняла участие в театральной постановке, осуждающей действия РФ.

Ранее Литвинова уже намекала подписчикам – в ее блоге появился снимок, на котором она позировала на фоне парижского театра. Тогда знаменитость сообщила что пишет пьесу, но выдержала интригу, не раскрыв никаких подробностей.

А вчера, 15 июля, Рената вновь взволновала публику, опубликовав озадачивающее фото, на котором облизывает кактус. «Наша с Асет (фотохудожница и подруга Литвиновой – прим. ред.) последняя фотосессия – к новому спектаклю… скоро», – подписала звезда.