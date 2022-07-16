Рики Мартину грозит 50 лет тюрьмы. Его обвиняют в домашнем насилии и инцесте

Как пишет испанская газета Marca, в Пуэрто-Рико инцест вместе с обвинениями в насилии могут стать основанием для 50-летнего тюремного заключения.

Как утверждает 21-летний Санчес, поп-исполнитель подвергал его психологическому и физическому насилию. По словам племянника, певец начал настойчиво преследовать его после их разрыва.

О том, что Мартина обвиняют в домашнем насилии, стало известно ранее в июле, однако имя истца не разглашалось по закону. Анонимность раскрыли родственники певца. Суд запланировал на 21 июля, пишет ПЖ.

Адвокаты Мартина назвали обвинения «полностью ложными» и намерены доказать, что музыкант невиновен. По данным защиты певца, Санчеса самого недавно обвинили в домогательствах.

«Когда станут известны истинные факты, наш клиент Рики Мартин будет полностью оправдан», – говорится в заявлении юристов.