50-летнего певца Рики Мартина обвинил в домашнем насилии его племянник Деннис Адиль Санчес. По словам племянника, он и Мартин состояли в романтических отношениях, которые продлились семь месяцев.
Рики Мартину грозит 50 лет тюрьмы. Его обвиняют в домашнем насилии и инцесте
Как пишет испанская газета Marca, в Пуэрто-Рико инцест вместе с обвинениями в насилии могут стать основанием для 50-летнего тюремного заключения.
Как утверждает 21-летний Санчес, поп-исполнитель подвергал его психологическому и физическому насилию. По словам племянника, певец начал настойчиво преследовать его после их разрыва.
О том, что Мартина обвиняют в домашнем насилии, стало известно ранее в июле, однако имя истца не разглашалось по закону. Анонимность раскрыли родственники певца. Суд запланировал на 21 июля, пишет ПЖ.
Адвокаты Мартина назвали обвинения «полностью ложными» и намерены доказать, что музыкант невиновен. По данным защиты певца, Санчеса самого недавно обвинили в домогательствах.
«Когда станут известны истинные факты, наш клиент Рики Мартин будет полностью оправдан», – говорится в заявлении юристов.
Рики Мартин – пуэрториканский певец, он распродал более 85 миллионов альбомов, у него 95 платиновых песен и семь премий «Грэмми». С 2017 года артист состоит в однополом браке, а также воспитывает четверых детей, рожденных от суррогатных матерей.