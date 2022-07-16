Спасатель объяснил, опасно ли находиться в палатке во время грозы

Вероятность попадания молнии в палатку, стоящую в лесу, практически равна нулю, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» эксперт по выживанию, спасатель Эд Халилов, он также дал несколько советов для туристов, предпочитающих «дикий» отдых.

Перед тем, как разбивать палаточный лагерь, нужно убедиться в том, что палатка находится в достаточном удалении от водоема и над ней не стоят сухие деревья. В противном случае велик риск обрушения веток во время грозы и затопления палатки из-за поднявшегося уровня воды в реке или озере, возле которого решили отдохнуть туристы, сообщает газета.ru.

«Если гроза застала в палатке, то просто спите под шум воды. Лучше всего вокруг палатки заранее вырыть канавку, чтобы вода стекала по бортам и уходила в сторону, иначе вы проснетесь полностью мокрый. Она должна быть хорошо натянута, чтобы вода скатывалась и вы не намокли, а вероятность попадания молнии минимальна, если вы не поставили палатку в голом поле», — объяснил эксперт.

Если во время грозы начинается резкий подъем уровня воды, то стоит заранее позаботиться о своей безопасности. Важно парковать автомобиль возле палаточного лагеря таким образом, чтобы существовала возможность быстро выехать.

«С собой надо иметь запаску, провода для прикуривания, дополнительную канистру бензина, заранее скачать оффлайн карты местности, держать в курсе своих родных и близких о вашем местонахождении», — предупредил специалист.