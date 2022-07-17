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Врач назвал неожиданную причину боли в спине

Limon.ee
Врач назвал неожиданную причину боли в спине
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Боли в спине. Иллюстративное фото.
Боли в спине. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Неприятные болевые ощущения области поясницы или верхнего отдела позвоночника могут возникать из-за вздутия живота, сообщил врач-невролог, остеопат Жан Шоломицкий.

По мнению специалиста, при несбалансированном питании, некоторые продукты могут вызывать брожение в области кишечника, при этом живот у человека не болит, но создается дискомфорт в спине.

«Если при вздутии надавить на определенные отделы кишечника, то можно почувствовать боль. Тело наше, избегая этой боли, «сворачивается» вокруг этого места, возникает анталгическая поза. Человек принимает ее непроизвольно, когда тело чувствует боль. И если долго находиться в такой неестественной позе, это приводит к тем самым болям в спине» — отметил врач.

Вздутие живота может провоцировать большое количество клетчатки в рационе, сладкая или жирная пища, алкоголь и сахарозаменители, пишет газета.ru.

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