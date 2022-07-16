НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ? ⟩ Стала известна шокирующая причина смерти первой жены Трампа

До этого предполагалось, что причиной смерти могла послужить остановка сердца, приведшая к падению Иваны. Однако эту информацию оспорили результаты официальной экспертизы, пишет газета.ru .

The New York Post подтвердил, что вскрытие было завершено 15 июля, а его результаты подтверждают версию о том, что причиной смерти первой супруги Дональда Трампа стал несчастный случай. По данным Управления судебно-медицинской экспертизы Нью-Йорка, бизнес-леди и бывшая фотомодель оступилась и упала с лестницы, что привело к тупым травмам туловища, не совместимым с жизнью.