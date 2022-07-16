СМОТРИ ⟩ Койт Тооме в своем новом клипе оголил подробности своей личной жизни

Вдобавок к синглу был выпущен своеобразный клип, показывающий один день из жизни Койта. В течение одного дня камера следовала за Койтом в его самой уединенной обстановке, дома и в окружении семьи и друзей.

По словам музыканта, новый сингл о том, что у людей есть выбор, как они реагируют на различные события в жизни, как хорошие, так и плохие. Однако припев «Каждый день – это новое начало» намекает на простую истину, что вы почти всегда можете начать все сначала.