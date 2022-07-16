Финские туристы недоумевают: как в Эстонии выживают с такими драконовскими ценами и ничтожными зарплатами?

Высокие цены – это горячая тема для разговоров среди жителей Эстонии и среди туристов, которые, как и мы, ощущают на себе последствия высоких цен.

Мбенг (38 лет) и Фанни (34 года) живут в Финляндии уже несколько лет и оба работают санитарами в больнице. У них шестеро детей: старшему 13 лет, а тройняшкам всего 1 год.