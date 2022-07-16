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Финские туристы недоумевают: как в Эстонии выживают с такими драконовскими ценами и ничтожными зарплатами?

Добавлен комментарий министерства экономики
Трийн Роос Limon.ee
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Финские туристы недоумевают: как в Эстонии выживают с такими драконовскими ценами и ничтожными зарплатами?
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Paljudele inimestele mõjub hinnatõus rängalt. Foto on illustreeriv.
Paljudele inimestele mõjub hinnatõus rängalt. Foto on illustreeriv. Фото: Urmas Luik/Pärnu Postimees

Многодетная чернокожая семья, живущая в Финляндии, приехала в Таллинн на каникулы. Как и многие эстонцы, они тоже удивлены ощутимым ростом цен. «Как вы можете здесь жить?» – спрашивают выходцы из Африки Мбенг и Фанни. Elu24 обратился в Министерство экономики, чтобы узнать о причинах роста цен и возможных решениях.

Высокие цены – это горячая тема для разговоров среди жителей Эстонии и среди туристов, которые, как и мы, ощущают на себе последствия высоких цен.

Мбенг (38 лет) и Фанни (34 года) живут в Финляндии уже несколько лет и оба работают санитарами в больнице. У них шестеро детей: старшему 13 лет, а тройняшкам всего 1 год.

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