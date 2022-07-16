Многодетная чернокожая семья, живущая в Финляндии, приехала в Таллинн на каникулы. Как и многие эстонцы, они тоже удивлены ощутимым ростом цен. «Как вы можете здесь жить?» – спрашивают выходцы из Африки Мбенг и Фанни. Elu24 обратился в Министерство экономики, чтобы узнать о причинах роста цен и возможных решениях.
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Финские туристы недоумевают: как в Эстонии выживают с такими драконовскими ценами и ничтожными зарплатами?
Добавлен комментарий министерства экономики
Финские туристы недоумевают: как в Эстонии выживают с такими драконовскими ценами и ничтожными зарплатами?
Высокие цены – это горячая тема для разговоров среди жителей Эстонии и среди туристов, которые, как и мы, ощущают на себе последствия высоких цен.