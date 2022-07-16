В эти выходные, после двухлетнего перерыва, в Латвии проходит любимый Балтией фестиваль Positivus! На этот раз фестивальная жизнь переместилась в столицу, в Ригу. На Positivus приехали не только толпы эстонских туристов, а также бывший президент Ильвес вместе с женой Иевой.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Тоомас Хендрик Ильвес приехал отжигать в Латвию на фестиваль Positivus
Тоомас Хендрик Ильвес приехал отжигать в Латвию на фестиваль Positivus
14-й фестиваль Positivus начался 15 июля и впервые пройдет в самом зеленом оазисе Риги - на острове Лукавсала. На фестивале выступят Megan Thee Stallion, Jamie xx, Caribou, SoFaygo, Yves Tumor & Its Band, Asaf Avidan и многие другие.
Многие жители Эстонии поехали в соседнюю, чтобы насладиться шумом, праздничной энергетикой и музыкой.
Репортеры Elu24 нашли на фестивале Тоомаса Хендрика Ильвеса, который приехал на Positivus уже в четвертый раз. Они узнали, как экс-президенту новое место проведения фестиваля и чьего выступления он с нетерпением ждет. Смотрите интервью!
Смотрите, как прошел первый день фееричного фестиваля Positivus в галерее из самого центра латвийской столицы!