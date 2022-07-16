ФОТО И ВИДЕО ⟩ Тоомас Хендрик Ильвес приехал отжигать в Латвию на фестиваль Positivus

В эти выходные, после двухлетнего перерыва, в Латвии проходит любимый Балтией фестиваль Positivus! На этот раз фестивальная жизнь переместилась в столицу, в Ригу. На Positivus приехали не только толпы эстонских туристов, а также бывший президент Ильвес вместе с женой Иевой.