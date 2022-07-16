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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Тоомас Хендрик Ильвес приехал отжигать в Латвию на фестиваль Positivus

Elu24 Александра Юрман Таави Сепп
Тоомас Хендрик Ильвес приехал отжигать в Латвию на фестиваль Positivus
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1-й день фестиваля Positivus в Риге, 15 июля 2022 года
1-й день фестиваля Positivus в Риге, 15 июля 2022 года Фото: Taavi Sepp

В эти выходные, после двухлетнего перерыва, в Латвии проходит любимый Балтией фестиваль Positivus! На этот раз фестивальная жизнь переместилась в столицу, в Ригу. На Positivus приехали не только толпы эстонских туристов, а также бывший президент Ильвес вместе с женой Иевой.

14-й фестиваль Positivus начался 15 июля и впервые пройдет в самом зеленом оазисе Риги - на острове Лукавсала. На фестивале выступят Megan Thee Stallion, Jamie xx, Caribou, SoFaygo, Yves Tumor & Its Band, Asaf Avidan и многие другие.

Многие жители Эстонии поехали в соседнюю, чтобы насладиться шумом, праздничной энергетикой и музыкой.

Репортеры Elu24 нашли на фестивале Тоомаса Хендрика Ильвеса, который приехал на Positivus уже в четвертый раз. Они узнали, как экс-президенту новое место проведения фестиваля и чьего выступления он с нетерпением ждет. Смотрите интервью!

Смотрите, как прошел первый день фееричного фестиваля Positivus в галерее из самого центра латвийской столицы!

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