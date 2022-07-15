Температура воздуха в одном из испанских городов прогрелась до более чем 40 градусов.
В Испании птицы начали падать на землю из-за рекордной жары
Виспанском городе Вальядолид голуби, стрижи, аисты и хищные птицы начали падать на землю из-за рекордной жары — температура воздуха прогрелась до 40,6 градуса. Об этом сообщает радиостанция Cadena Ser со ссылкой на источники в полиции.
Правоохранители сообщили о поступавших 14 июля в отделение звонках граждан, которые рассказывали о внезапном снижении и падении птиц. Это происходит потому, что из-за обезвоживания птицы дезориентируются и не могут летать.
Ожидается, что жара в городе не только сохранится, но и продолжит усиливаться до 19 июля. В соцсетях местная полиция просит жителей не шуметь по ночам, поскольку из-за высокой жары у всех открыты окна, а также публикует рекомендации при солнечном ударе, пишет издание "Правила жизни".
В мае падение птиц из-за сильной жары отмечали в западном индийском штате Гуджарат. Местные власти рекомендовали ветклиникам открыть специальные отделения птиц, пострадавших от солнечного удара и других недугов, вызванных жарой.