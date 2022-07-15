В Испании птицы начали падать на землю из-за рекордной жары

Виспанском городе Вальядолид голуби, стрижи, аисты и хищные птицы начали падать на землю из-за рекордной жары — температура воздуха прогрелась до 40,6 градуса. Об этом сообщает радиостанция Cadena Ser со ссылкой на источники в полиции.

Правоохранители сообщили о поступавших 14 июля в отделение звонках граждан, которые рассказывали о внезапном снижении и падении птиц. Это происходит потому, что из-за обезвоживания птицы дезориентируются и не могут летать.

Ожидается, что жара в городе не только сохранится, но и продолжит усиливаться до 19 июля. В соцсетях местная полиция просит жителей не шуметь по ночам, поскольку из-за высокой жары у всех открыты окна, а также публикует рекомендации при солнечном ударе, пишет издание "Правила жизни".