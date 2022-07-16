Билл Гейтс вскоре станет бедным

«Я планирую отдать практически все свое состояние фонду. Я буду двигаться вниз и, в конечном итоге, покину список самых богатых людей мира», — написал Гейтс в твиттере.

За последние несколько лет, написал основатель Microsoft, мир пережил несколько ужасных потрясений, в том числе пандемию коронавируса и войну в Украине, которые «повергли многих людей в уныние и заставили задуматься, суждено ли миру стать еще хуже».

«Но я по-прежнему настроен оптимистично», — признался Гейтс, добавив, что, по его мнению, «можно смягчить ущерб и вернуться к прогрессу, которого добивался мир».

В 2000 году, напомнил Гейтс, они с женой основали фонд, который ежегодно направлял на благотворительные цели по 6 миллиардов долларов. Однако «великие кризисы нашего времени требуют от всех нас большего», написал Гейтс, добавив, что теперь фонд будет перечислять по 9 миллиардов долларов ежегодно. Для этого, заявил основатель Microsoft, он передал фонду 20 миллиардов долларов, пишет «Медуза».

«Я обязан возвращать свои ресурсы обществу способами, которые оказывают наибольшее влияние на уменьшение страданий и улучшение жизни. И я надеюсь, что другие люди, занимающие очень богатые и привилегированные должности, тоже сделают шаг вперед в этот момент», – заявил Гейтс.

Хотя фонд и носит имена Билла и Мелинды Гейтс, подчеркнул основатель Microsoft, половину его средств предоставил инвестор Уоррен Баффет. «Я никогда не смогу адекватно выразить, как сильно я ценю его дружбу и руководство», — написал Гейтс.