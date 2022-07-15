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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Смотрите, как грандиозно прошел праздник на Таллиннском автовокзале!

Limon.ee
Смотрите, как грандиозно прошел праздник на Таллиннском автовокзале!
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T grupp OÜ отмечает 30-летие своего бренда Cargobus на Таллиннском автовокзале.
T grupp OÜ отмечает 30-летие своего бренда Cargobus на Таллиннском автовокзале. Фото: Madis Veltman

Фирма T grupp OÜ, управляющая автовкозалами Таллинна, Тарту, Раквере и Йыхви, занимающаяся продажами билетов Tpilet.ee и организующая службу доставки посылок Cargobus, 15 июля закатила шикарный праздник на главных автобусных вокзалах Эстонии. С музыкой и песнями, угощениями отмечали 30-летие Cargobus.

Ведущей праздника стала блистательная певица Таня Михайлова-Саар. Для гостей, пришедших на праздник, была организована беспроигрышная лотерея, и практически все выигрывали мороженое, работали многочисленные фудкорты и коктейльный бар.

Изюминкой праздника стали бесплатные прогулки на ретро-автобусах.

В 20.00 на импровизированную сцену вышла Анне Вески!

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