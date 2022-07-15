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ВИДЕО ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Wolt vs Bolt: курьер агрессивно играл в футбол с сумкой для перевозки еды

Кетлин Крузе Limon.ee
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Wolt vs Bolt: курьер агрессивно играл в футбол с сумкой для перевозки еды
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Скриншот из видео.
Скриншот из видео. Фото: Lugeja video

Генеральный директор Bolt Food в Эстонии сказал, что если выяснится, что речь идет о курьере Bolt Food, его аккаунт будет заблокирован навсегда.

В пятницу около половины одиннадцатого утра читатель, находившийся на улице Кадака в Таллинне, увидел невероятное, но забавное зрелище. «Немного веселья сегодня!» — добавил редакции человек, отправивший видео.

На глаза жителю Таллинна попался курьер, стоявший около Bolt Market на улице Кадака, который пинал ногой сумку для перевозки еды, как футбольный мяч.

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