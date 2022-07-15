Генеральный директор Bolt Food в Эстонии сказал, что если выяснится, что речь идет о курьере Bolt Food, его аккаунт будет заблокирован навсегда.
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ВИДЕО ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Wolt vs Bolt: курьер агрессивно играл в футбол с сумкой для перевозки еды
Wolt vs Bolt: курьер агрессивно играл в футбол с сумкой для перевозки еды
В пятницу около половины одиннадцатого утра читатель, находившийся на улице Кадака в Таллинне, увидел невероятное, но забавное зрелище. «Немного веселья сегодня!» — добавил редакции человек, отправивший видео.
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