Почему мужчина не звонит: пять возможных причин

1. Вы ему не понравились на самом деле.

Парень мог поддерживать оживленный разговор, смеяться над разными шутками, но, возможно, он лишь был вежлив. При этом он хотел, чтобы вечер скорее завершился.

2. Мужчина выбрал такую тактику

Молодой человек, который вам так понравился, не только приятен в общении и просто классный парень. Он еще и неплохой психолог, поэтому он избрал выжидательную тактику.

Если это так, то дня через три он обязательно позвонит.

3. Заниженная самооценка мужчины

Некоторые мужчины считают они не достойны быть с такой классной девушкой, как вы. Такое бывает, поскольку многие люди страдают заниженной самооценкой.

4. Самолюбие

Многие мужчины не переносят, если девушки рядом умнее их или богаче. Даже если они вскружат им голову, парни не хотят ставить под удар свое самолюбие и гордость.

5. Мужчина занят