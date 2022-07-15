Хайди, потерявшая родительский дом из-за смерча: все еще тяжело, когда мать плачет из-за того, что не может спать в своем доме

«Вначале казалось, что мы легко справимся, но теперь мы видим, что ничего не осталось», — сказала Хейди Эйт, потерявшая дом своего детства из-за смерча, в среду в программе Ringvaade suvel. В пятницу утром она сказала порталу Elu24, что через пять дней все еще больно говорить об этом.