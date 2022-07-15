«Вначале казалось, что мы легко справимся, но теперь мы видим, что ничего не осталось», — сказала Хейди Эйт, потерявшая дом своего детства из-за смерча, в среду в программе Ringvaade suvel. В пятницу утром она сказала порталу Elu24, что через пять дней все еще больно говорить об этом.
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Хайди, потерявшая родительский дом из-за смерча: все еще тяжело, когда мать плачет из-за того, что не может спать в своем доме
Хайди, потерявшая родительский дом из-за смерча: все еще тяжело, когда мать плачет из-за того, что не может спать в своем доме
В начале недели, 11 июля, на многие районы Эстонии обрушился сильный шторм, а также возникла угроза торнадо. Среди других уездов отдельное предупреждение о торнадо было объявлено в Тартуском уезде, где смерч стал реальностью. По словам представителя охраны Спасательного департамента Южного региона, смерч в Тартумаа в основном прошел над Камбья и направился в сторону Выру, сообщает Postimees.