Несколько дней назад на одном из российских новостных порталов появился материал о том, что российская актриса эстонского происхождения Юлия Ауг лишилась работы в театре из-за своего отношения к действиям России в Украине.
Актриса Юлия Ауг опровергла слухи о том, что лишилась работы в России
Актриса Юлия Ауг опровергла слухи о том, что лишилась работы в России
Мы связались с Юлией, и она опровергла эти слухи:
Не читайте российские СМИ. Я не в России и не в Эстонии, я во Франции, в Авиньоне, приехала на международный театральный фестиваль. В конце июля вернусь в Таллинн,
- сказала она.
В начале войны актриса уехала в Эстонию, где провела несколько месяцев.