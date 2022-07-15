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Актриса Юлия Ауг опровергла слухи о том, что лишилась работы в России

Limon.ee
Актриса Юлия Ауг опровергла слухи о том, что лишилась работы в России
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Юлия Ауг
Юлия Ауг Фото: Mihkel Maripuu

Несколько дней назад на одном из российских новостных порталов появился материал о том, что российская актриса эстонского происхождения Юлия Ауг лишилась работы в театре из-за своего отношения к действиям России в Украине.

Мы связались с Юлией, и она опровергла эти слухи:

Не читайте российские СМИ. Я не в России и не в Эстонии, я во Франции, в Авиньоне, приехала на международный театральный фестиваль. В конце июля вернусь в Таллинн,

- сказала она.

В начале войны актриса уехала в Эстонию, где провела несколько месяцев.

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