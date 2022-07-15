С отменой ограничений на поездки, связанных с коронавирусом, аэропорты Европы пытаются вернуться к нормальной жизни, однако этому мешает туристический хаос, возникающий и-за отмены рейсов. Данные, опубликованные Hopper Inc в пресс-релизе, показали, какие аэропорты Европы оказались худшими в рейтинге по задержкам рейсов в июле 2022.
НЕ ЛЕТАЙТЕ ЧЕРЕЗ НИХ! ⟩ Составлен новый рейтинг аэропортов по уровню туристического хаоса из-за отмены рейсов
С отменой ограничений на поездки, связанных с коронавирусом, аэропорты Европы пытаются вернуться к нормальной жизни, однако этому мешает туристический хаос, возникающий и-за отмены рейсов. Данные, опубликованные Hopper Inc в пресс-релизе, показали, какие аэропорты Европы оказались худшими в рейтинге по задержкам рейсов в июле 2022.
Кстати, ранее был объявлен рейтинг стран по отмене рейсов и хаосу в аэропортах – подробности тут.
Возвращение путешественников застало многие авиакомпании практически врасплох из-за нехватки сотрудников, которых они уволили в начале пандемии. В результате по всему миру, и в частности в Европе, прокатилась волна отмен и задержек рейсов, нарушив планы поездок миллионов туристов по всему миру, заставив их часами сидеть в аэропортах или вовсе не иметь возможности вернуться домой вовремя. Тем временем Европейская комиссия по туризму (ETC) прогнозирует, что 70% поездок от доковидного объема на континенте восстановятся в этом году. Это означает, что при текущем состоянии работоспособности европейских аэропортов хаос будет только нарастать, пишет tourprom.ru.
Количество отмененных и отложенных рейсов в летние месяцы выше, чем когда-либо, поскольку это пиковый сезон для поездок. А учитывая неподготовленность ряда пунктов вылетов, ситуация для туристов становится непредсказуемой.
Данные агентства показали, что в аэропорту Брюсселя (Бельгия) и международного аэропорта Франкфурта (Германия) было зарегистрировано наибольшее количество задержанных рейсов за июль, в то время как в последнем также наибольшее количество отмененных рейсов.
«Как авиакомпании, так и аэропорты по всей Европе с трудом справляются с растущим спросом на поездки, вызванным почти двумя годами закрытых границ и депрессивных поездок во время самых высоких волн пандемии covid-19», – отмечалось в пресс-релизе компании.
Согласно тому же отчету, в первую десятку худших аэропортов по задержкам и отменам рейсов вошли следующие:
- Аэропорт Брюсселя (BRU), Брюссель, Бельгия – 72% рейсов задержаны и 2.5% отменены
- Международный аэропорт Франкфурта (FRA), Франкфурт, Германия – 68% задержек и 7.8% отменены
- Аэропорт Эйндховен (EIN), Эйндховен, Нидерланды – 67% задержанных рейсов и 1.8% отмененных
- Аэропорт Лутон (LTN), Лондон, Великобритания – 66% задержек и 2.7% отменены
- Международный аэропорт имени Ференца Листа (BUD), Будапешт, Венгрия – 65% задержек и 2.1% отменены
- Аэропорт Лиссабона (LIS), Лиссабон, Португалия – 65% задержанных и 4.8% отмененных
- Аэропорт Шарля де Голля (CDG), Париж, Франция – 62% задержанных рейсов и 3.1% отмененных
- Аэропорт Схипхол (AMS), Амстердам, Нидерланды – 61% отложенных рейсов и 5.2 процента отмененных
- Аэропорт Лазурного берега (NCE), Ницца, Франция – 60% задержек и 3.4% отменены
- Аэропорт Гатвик (LGW), Лондон, Великобритания – 59% задержек и 1.4% отменены
В то же время в пресс-релизе были упомянута и десятка лучших аэропортов Европы — пунктов вылетов с наименьшим количеством отмененных и отложенных рейсов. Четыре из них расположены в Испании. Приведем полный список:
- Аэропорт Орио–аль-Серио (BGY), Бергамо, Италия – 3% задержек и 1% отмен
- Аэропорт Гран–Канария (LPA), Гран-Канария, Испания – 8% отложенных рейсов и 0.3% отмененных
- Международный аэропорт Отопени (OTP), Бухарест, Румыния – 10% задержек и 1.7 процента отмен
- Международный аэропорт Дублина (DUB), Дублин, Ирландия – 15% задержек и 1.6% отменены
- Аэропорт Фонтанаросса (CTA), Катания, Италия – 16% задержек и 1.1% отменены
- Аэропорт имени Адольфо Суареса Барахас (MAD), Мадрид, Испания – 19% задержек и 0.4% отменены
- Аэропорт Аликанте (ALC), провинция Аликанте, Испания – 20% задержек и 3.4% отменены
- Аэропорт Марселя (MRS), Марсель, Франция – 20% задержек и 2.0% отменены
- Поле Орли (ORY), Париж, Франция – 21% отложено и 1.2% отменено
- Аэропорт Малаги (AGP), Малага, Испания – 24% отложенных рейсов и 3.3% отмененных
Чтобы не оказаться в эпицентре туристического хаоса, путешественникам посоветовали избегать полетов в выходные дни, поскольку в эти дни в аэропортах собирается больше всего туристов. Согласно данным экспертов, лучшими днями для вылета являются понедельник и вторник.