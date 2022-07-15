НЕ ЛЕТАЙТЕ ЧЕРЕЗ НИХ! ⟩ Составлен новый рейтинг аэропортов по уровню туристического хаоса из-за отмены рейсов

С отменой ограничений на поездки, связанных с коронавирусом, аэропорты Европы пытаются вернуться к нормальной жизни, однако этому мешает туристический хаос, возникающий и-за отмены рейсов. Данные, опубликованные Hopper Inc в пресс-релизе, показали, какие аэропорты Европы оказались худшими в рейтинге по задержкам рейсов в июле 2022.

Кстати, ранее был объявлен рейтинг стран по отмене рейсов и хаосу в аэропортах – подробности тут.

Возвращение путешественников застало многие авиакомпании практически врасплох из-за нехватки сотрудников, которых они уволили в начале пандемии. В результате по всему миру, и в частности в Европе, прокатилась волна отмен и задержек рейсов, нарушив планы поездок миллионов туристов по всему миру, заставив их часами сидеть в аэропортах или вовсе не иметь возможности вернуться домой вовремя. Тем временем Европейская комиссия по туризму (ETC) прогнозирует, что 70% поездок от доковидного объема на континенте восстановятся в этом году. Это означает, что при текущем состоянии работоспособности европейских аэропортов хаос будет только нарастать, пишет tourprom.ru.

Количество отмененных и отложенных рейсов в летние месяцы выше, чем когда-либо, поскольку это пиковый сезон для поездок. А учитывая неподготовленность ряда пунктов вылетов, ситуация для туристов становится непредсказуемой.