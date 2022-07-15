Певицу Аллу Пугачеву заметили в одном из московских аэропортов, сообщает «Слово и Дело». Она прилетела в Россию одна, без детей и мужа Максима Галкина.
СМИ: Пугачева вернулась в Россию
СМИ: Пугачева вернулась в Россию
Максим Галкин и Алла Пугачева с двойняшками Гарри и Елизаветой улетели в Израиль практически сразу после начала спецоперации России на Украине. По словам юмориста, он покинул страну из-за возникших финансовых трудностей в связи с отменой его концертов.
В свою очередь Пугачева практически не высказывалась после отъезда из России. Многие отечественные знаменитости и знакомые Примадонны предполагали, что певица отправилась в Израиль, чтобы поправить здоровье. Сама Пугачева пообещала вернуться в Россию к началу учебного года.
Ранее анонимный источник из приближенного круга Аллы Пугачевой заявил, что певица чувствует себя хорошо. Об этом сообщает газета.ru.
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