Волочкова гастролирует по Подмосковью с фестивалем «Симфония добра». Концерты для горожан – бесплатные.
Какая цена, такой и концерт: Волочкова на своих бесплатных концертах решила не утруждать себя
Какая цена, такой и концерт: Волочкова на своих бесплатных концертах решила не утруждать себя
Оказалось, Анастасия Волочкова на своих бесплатных концертах решила сильно не уставать, поэтому во всех Дворцах культуры Московской области просто показывает на сцене разминку у переносного станка.
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