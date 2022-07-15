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Какая цена, такой и концерт: Волочкова на своих бесплатных концертах решила не утруждать себя

Limon.ee
Какая цена, такой и концерт: Волочкова на своих бесплатных концертах решила не утруждать себя
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Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова Фото: Sergei Karpukhin

Волочкова гастролирует по Подмосковью с фестивалем «Симфония добра». Концерты для горожан – бесплатные.

Оказалось, Анастасия Волочкова на своих бесплатных концертах решила сильно не уставать, поэтому во всех Дворцах культуры Московской области просто показывает на сцене разминку у переносного станка. 

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