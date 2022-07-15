Беспрецедентно: в Европе ограничивают продажу авиабилетов. На очереди введение «продуктовых» карточек для путешествий?

Радикальное решение решили принять в самом загруженном аэропорту Великобритании - лондонском Хитроу. В нем ввели суточный лимит на количество пассажиров, и более того - призвали авиакомпании прекратить продажу билетов в течение следующих двух месяцев. Если так пойдет и дальше, что никто не удивится, если в Британии введут «продуктовые» карточи для путешествий, пишет tourprom.ru.