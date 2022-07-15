Радикальное решение решили принять в самом загруженном аэропорту Великобритании - лондонском Хитроу. В нем ввели суточный лимит на количество пассажиров, и более того - призвали авиакомпании прекратить продажу билетов в течение следующих двух месяцев. Если так пойдет и дальше, что никто не удивится, если в Британии введут «продуктовые» карточи для путешествий, пишет tourprom.ru.
Беспрецедентно: в Европе ограничивают продажу авиабилетов. На очереди введение «продуктовых» карточек для путешествий?
Пока же введённое ограничение может оставить без перелётов более 100 тысяч пассажиров вплоть до 11 сентября (кстати, весьма символическая дата). Если это ограничение, конечно, сработает.
«Мы просим наших авиакомпаний-партнеров прекратить продажу летних билетов, чтобы ограничить число пассажиров», - заявил главный исполнительный директор аэропорта Хитроу Джон Холланд-Кей. Авиакомпаниям было предложено прекратить продажу билетов в течение следующих двух месяцев, чтобы избежать дальнейших сбоев в летних поездках. Иначе авиахаос продолжится - и все туристы продолжат сталкиваться с длительным ожиданием и отменами рейсов в последнюю минуту, уверяют в аэропорту.
Впрочем, данное решение эксперты подвергли жёсткой критике. Вилли Уолш, бывший лидер British Airways и нынешний президент Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), заявил, что это «смешно», говорить авиакомпаниям прекратить продажу билетов. «Авиакомпании прогнозируют более сильный трафик, чем прогнозировал Хитроу. Они определенно ошиблись», — подчеркнул он.