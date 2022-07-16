Сегодня, 16 июля повсеместно отмечается День вкусной еды, замечательный праздник, сопровождаемый невероятными ароматами и изысканными вкусами. Что для таллиннцев вкусная еда, выяснял репортер Limon.
А ЧТО ЛЮБИТЕ ВЫ? ⟩ Вкусно есть не запретишь: таллиннцы рассказали о самой вкусной еде
Уличный опрос
Вкусно есть не запретишь: таллиннцы рассказали о самой вкусной еде
– Что для вас вкусная еда?
Валентина: Картошка, огурец свежий и соленый и кусок свинины – вот моя любимая еда!
Виктория: Фрукты. Всё вкусно!
Юрий: Все вкусно, что приготовлено самим.
Тийна: Я такая старая уже, что для меня ничего вкусного нет! Хотя нет, черешню люблю.
Александра: Фрукты, мед, ягоды и что-нибудь из морских гадов.
Галина: Для меня просто еда. Она всегда вкусная!
Лейли: Клубника!
Подробнее о вкусовых предпочтениях таллиннцев смотрите в эксклюзивном уличном опросе!
Ключевые слова