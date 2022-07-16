А ЧТО ЛЮБИТЕ ВЫ? ⟩ Вкусно есть не запретишь: таллиннцы рассказали о самой вкусной еде

– Что для вас вкусная еда?

Валентина: Картошка, огурец свежий и соленый и кусок свинины – вот моя любимая еда!

Виктория: Фрукты. Всё вкусно!

Юрий: Все вкусно, что приготовлено самим.

Тийна: Я такая старая уже, что для меня ничего вкусного нет! Хотя нет, черешню люблю.

Александра: Фрукты, мед, ягоды и что-нибудь из морских гадов.

Галина: Для меня просто еда. Она всегда вкусная!

Лейли: Клубника!