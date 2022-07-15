Елена Малышева про оспу обезьян: чтобы заразиться, нужно постараться

Знаменитый теледоктор не смогла пройти мимо информации о том, что первый случай заражения оспой обезьян выявлен в России. Его завез житель Петербурга из Португалии — сейчас мужчина чувствует себя нормально, он мало с кем контактировал, все они также находятся под наблюдением.

«Паниковать и бояться не стоит. В сравнении с натуральной оспой оспа обезьян менее заразна и обычно протекает в более легкой форме, а вакцины против натуральной оспы помогают и против оспы обезьян», — говорит Малышева.