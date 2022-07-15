В Сети обсуждают случаи заражения оспой обезьян. К обсуждению подключилась Елена Малышева, которая призвала всех успокоиться, пишет «Стархит».
Елена Малышева про оспу обезьян: чтобы заразиться, нужно постараться
Знаменитый теледоктор не смогла пройти мимо информации о том, что первый случай заражения оспой обезьян выявлен в России. Его завез житель Петербурга из Португалии — сейчас мужчина чувствует себя нормально, он мало с кем контактировал, все они также находятся под наблюдением.
«Паниковать и бояться не стоит. В сравнении с натуральной оспой оспа обезьян менее заразна и обычно протекает в более легкой форме, а вакцины против натуральной оспы помогают и против оспы обезьян», — говорит Малышева.
Елена Васильевна рассказала, что случаев заражения оспой обезьян гораздо меньше, чем коронавирусом. Кроме того, она менее опасна и меньше влияет на организм человека. «Она не распространяется стремительно воздушно-капельным путем, и, чтобы заразиться, нужно постараться. Необходимо находиться не менее трех часов с зараженным человеком на расстоянии менее метра — это очень тесный контакт», — объясняет свою позицию Малышева.