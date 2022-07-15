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ВИДЕО ⟩ Есть ли трусы? Эстонский стилист Женя Фокин предстает в рекламном ролике в весьма провокационном виде

Limon.ee
Есть ли трусы? Эстонский стилист Женя Фокин предстает в рекламном ролике в весьма провокационном виде
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Женя Фокин
Женя Фокин Фото: Konstantin Sednev

Эстонский стилист Женя Фокин опубликовал в Инстаграме серию фото и видео для рекламной кампании известного бренда, выпускающего принадлежности для сна.

Женя подписал пост: «Спасибо, что акцептировали мое сумасшествие, думаю, я никогда не просыпался в 05:30, чтобы фотографироваться». Стилист изображает невыспавшегося человека, закутанного в одеяло и бегущего из отеля Tallink в сторону Viru Keskus. На видео Женя поднимает одеяло, и мы видим его голые ноги, обнаженные до самых бедер. Возникает вопрос: не забыл ли Фокин поутру надеть трусы?

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