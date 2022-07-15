С самого начала войны России в Украине российский актер Анатолий Белый не скрывал своей позиции против этого, но все же доиграл театральный сезон и теперь ушел из театра и уехал из России. Артист состоял в труппе МХТ им. Чехова с 2003 года, а после бомбардировки украинской Винницы подробно объяснил свое решение, пишет soulpost.ru.
АКТЕР ПОКИНУЛ РОССИЮ ⟩ Анатолий Белый: тьма, пришедшая на русскую землю, очень надолго
Известно, что 49-летний Анатолий Белый должен был играть в спектакле «Сережа» ближайшей осенью, но на его место приглашен Константин Хабенский, пишет «Стархит».
Белый рассказал, как тяжело переживает события, происходящие в мире — из-за этого он потерял друзей, с которыми разошелся во мнениях, поэтому решил покинуть страну. «Сразу предвосхищу разного рода мысли: я не превозношу себя, я не на белом коне, я сам выхожу из своего Египта каждый день, и многое не удается, но я стараюсь», — объясняет свое решение звезда МХТ.
Актер написал в Фейсбуке: «Да, я уехал. Да, ушёл из театра и вообще отовсюду. Руководствуясь понятием профессиональной чести, дослужил, доиграл, скрипя зубами и стиснув зубы, свой 20-й сезон в родном МХТ, чтобы не подставлять театр, и вырвал его из себя с кровью. Потому что больше не могу оставаться в стране, которая ведёт подлую, неправедную, страшную, кровавую войну. Не могу делать вид, что ничего не происходит, не могу видеть смеющихся в летних кафе людей, не могу слышать весёлую музыку, льющуюся из открытых дверей. Не могу больше молчать.
Мою страну выбили из под ног вместе с людьми, которых я считал друзьями (остались единицы), вместе с теми, кому я играл со сцены, наивно полагая, что хоть как- то действую на их души и сердца. Дурак. Я высказал свою позицию в начале войны и на Дожде, и у себя в соцсетях. Обрушилась такое количество зла и ненависти, что я понял- это бесполезно, действительно большинство za. И я замолчал.
Наверное, меня можно назвать пораженцем. Но я правда думаю, что мы проиграли в этой битве. Мы- это культура, это те, кто думал и надеялся на демократическое развитие своей страны. Нас мало. И нас можно сдуть с лица земли и истории очень легко. Мы не нужны России. Очень жаль. Потому что в России большое количество прекрасных людей. Красивых людей. Но тьмы больше. Это горькая правда, но её надо принять.
Самое главное моё слово в этом тёмном времени- разочарование. Оно очень глубокое и разностороннее. Разочарование в природе человека, в победе звериного бессознательного над слабым разумом. Тьма рулит. Сразу предвосхищу такого рода мысли- я не превозношу себя, я не на белом коне, я сам выхожу из своего египта каждый день и многое не удаётся. Но я стараюсь.
Наверное, я из тех, кто не может смеяться после Аушвица. Тот был исторически далеко и не так ощущался, но вот он пришёл в мою жизнь. Пришёл неожиданно и страшно. И как с этим жить- пока не знаю. Я пессимист и думаю, что тьма, пришедшая на русскую землю, очень надолго. На мой век её хватит точно.
Сегодня с утра ракета упала в Виннице. Погибли взрослые, дети. Я родился в Винницкой области. С 24 февраля у меня внутри огромный камень, он давит и сердце моё болит каждый день. Нет войне. Перечитал текст. Много буквы я. Это для меня несвойственно, но сейчас нужно. Видимо, самоидентификация. Если под этим постом вы захотите написать гадость, сначала подумайте, пожалуйста».
24 февраля 2022 года Анатолий Белый опубликовал душераздирающий пост в "Инстаграме", сопроводив его хештегом #немолчу.