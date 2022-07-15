АКТЕР ПОКИНУЛ РОССИЮ ⟩ Анатолий Белый: тьма, пришедшая на русскую землю, очень надолго

Наверное, меня можно назвать пораженцем. Но я правда думаю, что мы проиграли в этой битве. Мы- это культура, это те, кто думал и надеялся на демократическое развитие своей страны. Нас мало. И нас можно сдуть с лица земли и истории очень легко. Мы не нужны России. Очень жаль. Потому что в России большое количество прекрасных людей. Красивых людей. Но тьмы больше. Это горькая правда, но её надо принять.

Самое главное моё слово в этом тёмном времени- разочарование. Оно очень глубокое и разностороннее. Разочарование в природе человека, в победе звериного бессознательного над слабым разумом. Тьма рулит. Сразу предвосхищу такого рода мысли- я не превозношу себя, я не на белом коне, я сам выхожу из своего египта каждый день и многое не удаётся. Но я стараюсь.

Наверное, я из тех, кто не может смеяться после Аушвица. Тот был исторически далеко и не так ощущался, но вот он пришёл в мою жизнь. Пришёл неожиданно и страшно. И как с этим жить- пока не знаю. Я пессимист и думаю, что тьма, пришедшая на русскую землю, очень надолго. На мой век её хватит точно.

Сегодня с утра ракета упала в Виннице. Погибли взрослые, дети. Я родился в Винницкой области. С 24 февраля у меня внутри огромный камень, он давит и сердце моё болит каждый день. Нет войне. Перечитал текст. Много буквы я. Это для меня несвойственно, но сейчас нужно. Видимо, самоидентификация. Если под этим постом вы захотите написать гадость, сначала подумайте, пожалуйста».