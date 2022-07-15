НЕМЦЫ В ЯРОСТИ ⟩ Министр устроил пышную свадьбу на острове в разгар кризиса: среди гостей – канцлер Шольц

В Германии назревает новый скандал. На этот раз все из-за того, что министр финансов страны Кристиан Линднер шикарно отпраздновал свою свадьбу. Люди не сильно довольны тем, что это произошло в разгар кризиса.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер. Фото: IMAGO/Florian Gaertner/photothek.de

Стоит отметить, что на мероприятие приехала вся политическая элита. Был даже канцлер Германии Олаф Шольц. Гости приехали на остров посреди Северного моря. Там, кстати, часто отдыхают немецкие знаменитости. Стоимость одного номера в отеле на острове начинается от трех с половиной тысяч евро. Охраняли молодоженов и их гостей сотрудники от правительства страны. При этом с экранов телевизоров первые лица страны призывают людей экономить, ведь грядет холодная зима с дорогим отоплением, а еще в целом цены на все сильно растут.

Сейчас все активно обсуждают стоимость платья супруги Линднера, сколько стоила их фотосессия и раритетный автомобиль. Кстати, коллеги невесты тоже обрушились на нее с критикой – она работает журналисткой.

Стоит отметить, что кризис в мире, в том числе и в Германии, произошел на фоне ситуации в Украине. Из-за происходящего там европейские страны стали вводить жесткие санкции против России. Однако Россия, вместо того чтобы прекратить все то, что там творится, ввела ответные санкции. Все они в основном затронули сектор газа. В связи с этим в странах начались проблемы.

Европейское воздушное пространство полностью закрыто для самолетов из этой страны. Люди не могут никуда улететь, только если с пересадкой в Израиле или Турции. Кроме того, из России ушли многие бренды, что тоже негативно сказалось и на самих странах. Дело в том, что объем производства на фоне этого всего сократился.