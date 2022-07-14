Евровидение планируют провести в Латинской Америке: организаторы объяснили почему

Итак, международный песенный конкурс будет проходить не только в Европе, но и в Америке. Об этом организаторы сообщили на официальной странице Евровидения в Instagram.

«Уникальный формат Евровидения каждый год приобретает новых поклонников во всем мире, и мы не можем дождаться расширения бренда в этой очень разнообразной части света», — сообщил Мартин Эстердаль, исполнительный супервайзер конкурса.

В общем, Евровидение планируют провести в одном из городов Аргентины, Бразилии, Чили или Мексики. Как отметили организаторы, именно в этих странах, согласно рейтингам, проживает наибольшее количество поклонников международного песенного конкурса, , сообщает ТСН.

Напомним, недавно в Европейском вещательном союзе (EBU) заявили, что в Украине не может быть проведен конкурс, отметив, что из-за войны невозможно гарантировать участникам и гостям безопасность. Со своей стороны министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что Украина не согласна с таким решением и требовал дополнительных переговоров.

Ткаченко подготовил обращение к ЕВС, которое подписали победительница Евровидения-2004 Руслана Лыжичко, фронтмен группы Kalush Orchestra Олег Псюк и председатель правления АО «НСТУ» Николай Чернотицкий. Впрочем, организаторы не изменили своего решения.