Европу захлестнула волна жары, и если южные европейцы привыкли к такой жаре, то для эстонцев это довольно редкое явление. В то же время быстрый рост цен на электроэнергию во многом повлиял на модели мышления и поведения людей, пишет Elu24. На сколько нужно облегчить кошелек в конце месяца, чтобы избежать теплового удара?
ТЕПЛОВОЙ УДАР ИЛИ ДЕНЬГИ ⟩ Вы знаете, сколько денег в месяц ворует у вас вентилятор?
Неистовая жара — отличная новость для тех, кто хочет максимально использовать лето, но изменчивая погода может негативно сказаться на наших счетах за электроэнергию. Большие перепады температур между внутренними помещениями и улицей также неблагоприятны для организма человека, поскольку могут привести к различным респираторным заболеваниям. Но сколько стоит включить вентилятор на всю ночь, когда вы изо всех сил пытаетесь сохранить прохладу?
Журналисты исследовали мощность различных вентиляторов, а затем рассчитали стоимость электроэнергии на основе среднесуточной цены. Какой способ сохранить прохладу в комнате максимально удобен для кошелька? Все примеры взяты с сайта Euronics, где вы можете легко приобрести их для себя.
Самый обычный настольный вентилятор, он же самый дешевый на сайте, стоит 29,99 евро.
По средней дневной биржевой цене электроэнергия стоит 42,22 цента/кВтч. Если вы используете этот вентилятор шесть часов подряд, вентилятор мощностью 45 Вт стоит 0,11 евро. Если вентилятор будет работать целый месяц, цена составит 3,46 евро.
В качестве следующего объекта тестирования выбрали напольный вентилятор, цена которого составляет 119,99 евро.
Напольные вентиляторы определенно мощнее настольных, их мощность может достигать 70 Вт. Используя представленный вентилятор шесть часов подряд и соблюдая те же параметры, что и в предыдущем случае, вам придется потратить 0,18 евро.
Наконец, мы выбрали самый эффектный башенный вентилятор с веб-сайта Euronics по цене 229,99 евро.
Суммарная мощность башенного вентилятора всего 35 Вт, а значит, это более слабое устройство, чем вышеупомянутые вентиляторы. Дорогая на первый взгляд и хорошая вещь уступает даже самому дешевому настольному вентилятору. Но какова альтернатива вентилятору, который потребляет много электроэнергии, чтобы избежать теплового удара?
Самые бюджетные рекомендации
Открытие окна в спальне, сон без одеяла, охлажденные бутылки с водой или наполнение их ледяной водой могут помочь предотвратить беспокойные ночи. Чтобы поддерживать более прохладную температуру в помещении, жалюзи и шторы в спальне следует держать закрытыми в течение дня, чтобы не допустить попадания солнечных лучей. С помощью этих способов вы можете поддерживать прохладу в своей квартире и контролировать свои расходы.