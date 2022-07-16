ТЕПЛОВОЙ УДАР ИЛИ ДЕНЬГИ ⟩ Вы знаете, сколько денег в месяц ворует у вас вентилятор?

Неистовая жара — отличная новость для тех, кто хочет максимально использовать лето, но изменчивая погода может негативно сказаться на наших счетах за электроэнергию. Большие перепады температур между внутренними помещениями и улицей также неблагоприятны для организма человека, поскольку могут привести к различным респираторным заболеваниям. Но сколько стоит включить вентилятор на всю ночь, когда вы изо всех сил пытаетесь сохранить прохладу?

Журналисты исследовали мощность различных вентиляторов, а затем рассчитали стоимость электроэнергии на основе среднесуточной цены. Какой способ сохранить прохладу в комнате максимально удобен для кошелька? Все примеры взяты с сайта Euronics, где вы можете легко приобрести их для себя.

Самый обычный настольный вентилятор, он же самый дешевый на сайте, стоит 29,99 евро.

Самый дешевый вентилятор в интернет-магазине. Фото: Kuvatõmmis Euronicsi koduleheküljelt

По средней дневной биржевой цене электроэнергия стоит 42,22 цента/кВтч. Если вы используете этот вентилятор шесть часов подряд, вентилятор мощностью 45 Вт стоит 0,11 евро. Если вентилятор будет работать целый месяц, цена составит 3,46 евро.

В качестве следующего объекта тестирования выбрали напольный вентилятор, цена которого составляет 119,99 евро.

Põrandaventilaator Фото: Kuvatõmmis Euronicsi koduleheküljelt

Напольные вентиляторы определенно мощнее настольных, их мощность может достигать 70 Вт. Используя представленный вентилятор шесть часов подряд и соблюдая те же параметры, что и в предыдущем случае, вам придется потратить 0,18 евро.

Наконец, мы выбрали самый эффектный башенный вентилятор с веб-сайта Euronics по цене 229,99 евро.

Башенный вентилятор. Фото: Kuvatõmmis Euronicsi koduleheküljelt

Суммарная мощность башенного вентилятора всего 35 Вт, а значит, это более слабое устройство, чем вышеупомянутые вентиляторы. Дорогая на первый взгляд и хорошая вещь уступает даже самому дешевому настольному вентилятору. Но какова альтернатива вентилятору, который потребляет много электроэнергии, чтобы избежать теплового удара?

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