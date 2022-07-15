Всемирная организация здравоохранения решила обновить руководство по учету гендерной проблематики «в свете новых научных данных и концептуального прогресса в области гендера».
ВОЗ официально признает, что гендер не ограничивается женским и мужским
ВОЗ официально признает, что гендер не ограничивается женским и мужским
Всемирная организация здравоохранения обновит руководство по учету гендерной проблематики, признав, что гендер человека не ограничивается женским и мужским. Об этом сообщается на сайте организации, пишет «Правила жизни».
Нынешнее издание руководства, цель которого — устранение дискриминации в системе здравоохранения, датируется 2011 годом. ВОЗ решила внести в него изменения «в свете новых научных данных и концептуального прогресса в области гендера».
В новой редакции организация планирует выйти за рамки бинарных подходов к гендеру и здоровью. В основу методички ляжет концепция того, что гендерная идентичность «существует в континууме» и пол не ограничивается женским или мужским.