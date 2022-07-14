Positivus-2022 в Риге: кто оказался самым дорогим артистом?

Общий бюджет фестиваля популярной музыки Positivus составляет два миллиона евро, сообщил на пресс-конференции его организатор Гирт Майорс.

Он признал, что на гонорары артистов выделено свыше миллиона евро. С другой стороны, выделенное Рижской думой финансирование в размере 200 тысяч евро не покрывает даже гонорар музыканта, который является вторым по стоимости на фестивале в этом году.

Майорс подчеркнул, что самым высокооплачиваемым в этом году является рэпер A$AP Rocky, который является артистом второго фестивального дня. Он добавил, что бюджет фестиваля в этот раз больше, чем когда-либо.

Видео: Пресс-конференция Positivus