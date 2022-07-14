Андрей Разин заявил, что считает Даню Милохина единственным в стране артистом, который мог бы заменить покойного Юрия Шатунова, сообщает Popcornnews.
«Справлюсь лучше»: Милохин собрался исполнить песни Шатунова
«Справлюсь лучше»: Милохин собрался исполнить песни Шатунова
Солиста «Ласкового мая» недавно предали земле, а бывший продюсер коллектива уже ищет ему замену. По мнению Разина, достойным преемником Шатунова может быть только Даня Милохин. Он напомнил, что мальчик вырос в том же детском доме, в котором когда-то воспитывался Юрий.
Продюсер собирается передать права на исполнение хитов легендарного коллектива скандально известному тиктокеру. Можно только предположить, как будут звучать «Седая ночь» и «Белые розы» в исполнении Милохина, к которому относятся очень противоречиво.
Сам Даня уверен, что у него все получится. По мнению артиста, он не просто справится, а даже споет лучше Шатунова.
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