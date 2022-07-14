«Справлюсь лучше»: Милохин собрался исполнить песни Шатунова

Солиста «Ласкового мая» недавно предали земле, а бывший продюсер коллектива уже ищет ему замену. По мнению Разина, достойным преемником Шатунова может быть только Даня Милохин. Он напомнил, что мальчик вырос в том же детском доме, в котором когда-то воспитывался Юрий.

Продюсер собирается передать права на исполнение хитов легендарного коллектива скандально известному тиктокеру. Можно только предположить, как будут звучать «Седая ночь» и «Белые розы» в исполнении Милохина, к которому относятся очень противоречиво.