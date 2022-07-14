Известный эстонский актер метит на мировой рекорд: идем ва-банк, победа или ничего!

27 августа в Адмиралтейском бассейне в Таллинне пройдет всемирно известный конкурс «День полетов вместе с Red Bull», в котором в этом году также примет участие актер Лаури Педая.

Хотя строительство летательного аппарата еще не началось, он обещает, что с командой они сделают все возможное. «Что тут переживать! Мы обязательно будем готовы вовремя!» — уверен он.

Летающий аппарат еще не готов, но, по словам Педая, стратегия была определена заранее. «Наша стратегия точна: победа или вообще ничего! Мы по-прежнему идем ва-банк — полет либо не дотянет до мирового рекорда, либо значительно превысит его!»

Однако сам актер управлять летающим средством не будет. «Я, так сказать, лидер команды. У нас есть мой более опытный брат в качестве пилота», — рассказывает он.

Всемирно известный конкурс «День полетов вместе с Red Bull» состоится 27 августа в Таллинне. Фото: Red Bull Flugtag

«День полетов вместе с Red Bull» — это соревнование самодельных летательных средств, в котором судьи оценивают самолет в трех категориях: креативность, производительность и расстояние, пройденное самолетом. Другими словами, помимо основной задачи — далеко улететь, целью является еще и оригинальный самолет с крутым дизайном и выдающейся командой, выступление перед полетом, которым у вас есть возможность очаровать судей своим талантом и завоевать расположение публики.