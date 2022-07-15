Сказочная удача, большие деньги или крепкая семья: три знака Зодиака не будут знать бед до конца лета

Телец

В конце лета Тельцы будут больше уделять внимания вопросам личной жизни. В профессиональной у них все как нельзя лучше. Вы можете решиться перевести ваши отношения на другой уровень. Не исключено заключение брака или переезд на новое место жительство со своей второй половинкой. Обустройство домашнего уюта отнимает много времени, однако не стоит упускать выгодные деловые предложения. На новой работе вас могут ожидать лучшие условия труда.

Рак

Этим летом Раки в полной мере испытают на себе счастье. Вы сможете укрепить свой профессиональный уровень, встретить свою вторую половинку и без памяти влюбиться. Не исключено, что вы захотите связать с этим человеком свою судьбу. На работе тоже все в шоколаде, к концу лета вы сможете реализовать важные проект и получить солидную прибавку к жалованию. Это позволит в конце лета отправиться в путешествие мечты.

Стрелец