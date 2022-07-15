Боги парковки: неужели в Латвии ПДД и обучение в автошколе так сильно отличаются от наших?

По словам Ивана, он много слышал о непривычном для жителей Эстонии стиле вождения в Латвии, однако движение оказалось не таким уж и резким. Но вот что удивило нашего читателя — это то, как паркуются в столице соседней страны.

Иван сделал несколько снимков, причем все они сделаны в один день на парковке одного из торговых центров Риги, лишь одно фото сделано на парковке отеля, в котором останавливался Иван с семьей. Он также отметил, что парковка у отеля довольно маленькая, а с учетом того, как оставляют свои автомобили постояльцы, мест оказывается еще меньше.