Житель Великобритании оказался навсегда парализован в результате пищевого отравления, которое он получил во время отпуска в Доминиканской Республике. Об инциденте, который произошел еще в 2018 году, пишет The Sun.
Мужчина оказался навсегда парализован после того, как отравился во время отдыха на Карибах
Четыре года назад Уильям Марш праздновал 25-ю годовщину свадьбы со своей женой Кэтрин в высококлассном отеле на Карибах. В один день мужчина почувствовал себя плохо и поступил в больницу с желудочными спазмами и диареей. После возвращения в Великобританию Марш по-прежнему чувствовал недомогание, однако попытался вернуться к своей работе инженером. Затем он неожиданно испытал приступ паралича. С тех пор мужчина не может ходить и прикован к инвалидной коляске.
В 2022 году Марш предъявил иск на £5 млн к туристической компании TUI, которая организовывала его поездку в Доминиканскую Республику. Мужчина винит в своем отравлении низкое качество гигиены и стандартов приготовления пищи в отеле, где он отдыхал с семьей. Адвокаты Марша утверждают, что бактериальная инфекция, подхваченная в гостинице, вызвала редкое неврологическое заболевание, известное как синдром Гийена-Барре, при котором иммунная система атакует нервы вместо того, чтобы бороться с микробами.
TUI отрицает свою вину и настаивает, что отель не был источником токсичных насекомых, которые, предварительно, вызвали заболевание Марша, пишет газета.ru.