Мужчина оказался навсегда парализован после того, как отравился во время отдыха на Карибах

Четыре года назад Уильям Марш праздновал 25-ю годовщину свадьбы со своей женой Кэтрин в высококлассном отеле на Карибах. В один день мужчина почувствовал себя плохо и поступил в больницу с желудочными спазмами и диареей. После возвращения в Великобританию Марш по-прежнему чувствовал недомогание, однако попытался вернуться к своей работе инженером. Затем он неожиданно испытал приступ паралича. С тех пор мужчина не может ходить и прикован к инвалидной коляске.