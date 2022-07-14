Осторожно, хрупко! Четыре главных правила очищения кожи в жару

Середина лета — самое неблагоприятное время для нашей кожи. Мало того, что коварные солнечные лучи неустанно работают над тем, чтобы состарить нас, так им на помощь приходят и другие раздражители: перепады температуры, высокая влажность и духота. Эти факторы по отдельности пагубно влияют на нас, а вместе могут вершить самое настоящее зло. Рассказываем, от каких бьюти-привычек стоит отказаться, или какие из них, наоборот, приобрести.

Избавиться от «тяжелых» средств в рутине

Под тяжелыми средствами подразумеваются жирные умывалки и жидкости для снятия мейкапа. Летом нашей коже не позавидуешь — избыточная жирность ведет за собой гиперкератозу и проявлений акне. Вышеупомянутые средства могут только усугубить ситуацию, так как они после себя оставляют невидимый слой-пленку. Этот самый слой в любое друге время будет выполнять полезную увлажняющую функцию, но летом все работает ровным счетом наоборот — поры закупориваются, из-за чего кожа не дышит. Постарайтесь заменить масло и мицеллярную воду на пенки и гели, подходящие под ваш тип эпидермиса.

Отказ от скрабов