Поближе к маме: семьи Орбакайте и Пугачевой воссоединились в Юрмале

После того, как в конце февраля Алла Пугачева спешно покинула Россию, все гадали — в каком же уголке мира она начнет новую жизнь. Примадонна раскрывать свое местоположение не спешила. А многие поклонники артистки в тот момент думали, что отправилась она вовсе не на Кипр, где еще давно купила роскошные апартаменты, а в США.

Там уже несколько лет вместе с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией живет Кристина Орбакайте. Причем, в одном из самых живописных мест — в солнечном Майами неподалеку от океана.

Но эти теории не оправдались: Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным и детьми выбрала Израиль. Причем не туристические Иерусалим и Тель-Авив, а небольшую Кесарию.