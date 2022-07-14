Поближе к маме: семьи Орбакайте и Пугачевой воссоединились в Юрмале
После того, как в конце февраля Алла Пугачева спешно покинула Россию, все гадали — в каком же уголке мира она начнет новую жизнь. Примадонна раскрывать свое местоположение не спешила. А многие поклонники артистки в тот момент думали, что отправилась она вовсе не на Кипр, где еще давно купила роскошные апартаменты, а в США.
Там уже несколько лет вместе с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией живет Кристина Орбакайте. Причем, в одном из самых живописных мест — в солнечном Майами неподалеку от океана.
Но эти теории не оправдались: Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным и детьми выбрала Израиль. Причем не туристические Иерусалим и Тель-Авив, а небольшую Кесарию.
Этот городок носит для певицы особенное значение. В прошлом именно сюда она ездила в отпуск, чтобы в местных клиниках поправить здоровье. И даже не раз задумывалась о покупке недвижимости, но пока эти мечты так и не воплотила.