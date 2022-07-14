Дыня не представляет опасности, если есть ее в правильное время и в правильных количествах, об этом рассказала врач-диетолог Ирина Писарева, беседуя с изданием URA.ru.
Врач рассказала об опасности дыни
«Считается, что без вреда для здоровья можно съесть от 300 до 500 граммов дыни в сутки. Ягода довольно тяжело усваивается, и переедание может привести к вздутию живота, газообразованию, к не очень приятным реакциями со стороны ЖКТ. Так как в дыне содержится большое количество фруктозы, ее не рекомендуют больным сахарным диабетом и тем, у кого в принципе повышен сахар. Ягода богата витамином С. Содержится примерно треть суточной нормы. Также дыня богата витамином А, каротиноидами, то есть это хорошая польза для зрения», — объяснила диетолог.
Также Ирина Писарева подчеркнула, что дыню следует есть как самостоятельное блюда, не сочетать с другими фруктами и овощами. Лучшим вариантом будет употребление дыни в первой половине дня за час до еды или за два часа после. Вечером от нее стоит воздержаться, так как сахара, которые присутствуют в этом продукте в больших количествах, ночью вероятнее всего отложатся в жир.