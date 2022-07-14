ВИДЕО ⟩ Бурные аплодисменты, конфискованные бананы и семьи в замешательстве: кинозритель описывает показ «Миньоны: Грювитация»

«Настроение в зале было очень радостное, и все люди в зале были очень веселыми», — говорит Стен, добавляя, что 90 процентов посетителей были в костюмах или иным образом празднично одетые. «Кроме того, у многих из них были с собой бананы, что явно указывало на фильм, который они собирались посмотреть», — говорит Стен. А именно, главные герои фильма «Миньоны» больше всего на свете любят бананы. «Кинотеатр Apollo Solaris уже был готов к этому, и большинство бананов изъяли во время проверки билетов, но некоторым посетителям все же удалось пронести фрукты в зал».