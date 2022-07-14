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ВИДЕО ⟩ Бурные аплодисменты, конфискованные бананы и семьи в замешательстве: кинозритель описывает показ «Миньоны: Грювитация»

Тренд добрался до Эстонии
Кристийна Рейманд Александра Юрман Limon.ee
Бурные аплодисменты, конфискованные бананы и семьи в замешательстве: кинозритель описывает показ «Миньоны: Грювитация»
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Новый тренд добрался до Эстонии.
Новый тренд добрался до Эстонии. Фото: CAP/PLF/Kuvatõmmis TikToki videost/Elu24 kollaaž

Новый тренд #gentleminions, распространяющийся в TikTok, достиг Эстонии. Тренд предусматривает, что на новый мультфильм «Миньоны 2» («Миньоны: Грювитация») молодые люди идут в деловых костюмах и устраивают во время показа бардак. Эстонская молодежь не осталась в стороне с стала заполнять кинозалы. Сеть кинотеатров Apollo рада большому успеху, но дошло до того, что в кинозалах начали швыряться бананами.

С порталом Elu24 связался Стен. Во вторник он пошел смотреть новый мультфильм в кинотеатре Apollo в таллиннском торговом центре Solaris и рассказал о своем опыте, который, по словам молодого человека, полностью отличался от обычного посещения кинотеатра.

«Настроение в зале было очень радостное, и все люди в зале были очень веселыми», — говорит Стен, добавляя, что 90 процентов посетителей были в костюмах или иным образом празднично одетые. «Кроме того, у многих из них были с собой бананы, что явно указывало на фильм, который они собирались посмотреть», — говорит Стен. А именно, главные герои фильма «Миньоны» больше всего на свете любят бананы. «Кинотеатр Apollo Solaris уже был готов к этому, и большинство бананов изъяли во время проверки билетов, но некоторым посетителям все же удалось пронести фрукты в зал».

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