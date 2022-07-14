Новый тренд #gentleminions, распространяющийся в TikTok, достиг Эстонии. Тренд предусматривает, что на новый мультфильм «Миньоны 2» («Миньоны: Грювитация») молодые люди идут в деловых костюмах и устраивают во время показа бардак. Эстонская молодежь не осталась в стороне с стала заполнять кинозалы. Сеть кинотеатров Apollo рада большому успеху, но дошло до того, что в кинозалах начали швыряться бананами.
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ВИДЕО ⟩ Бурные аплодисменты, конфискованные бананы и семьи в замешательстве: кинозритель описывает показ «Миньоны: Грювитация»
Тренд добрался до Эстонии
Бурные аплодисменты, конфискованные бананы и семьи в замешательстве: кинозритель описывает показ «Миньоны: Грювитация»
С порталом Elu24 связался Стен. Во вторник он пошел смотреть новый мультфильм в кинотеатре Apollo в таллиннском торговом центре Solaris и рассказал о своем опыте, который, по словам молодого человека, полностью отличался от обычного посещения кинотеатра.