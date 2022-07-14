У могилы Шатунова посадили охрану: люди бросаются на крест, ложатся на венки и устраивают дискотеки

- Народ валит и валит, - поделился с «Экспресс-газетой» охранник, который в момент нашего визита нес вахту. – Небольшими группами, но стекаются с утра и до закрытия. Некоторые искренне плачут, даже рыдают навзрыд. Песни Шатунова поют, включают их на телефоне.

— Когда я подходила, слышали мелодию песни «Тающий снег».

— Я попросил выключить. Все-таки здесь кладбище, а не дискотека. Но это еще ладно. Некоторые граждане, например, приходят и игрушки и письма с могилы забирают. А совсем ненормальные, в прямом смысле на крест бросались. Другие на венки ложатся ради селфи…

Напомним, памятник на могиле легенды поп-музыки должен появиться здесь примерно через год. Семья артиста уже объявила конкурс на лучший эскиз монумента и получила первые отклики. Например, художник Никас Сафронов предложил изобразить на человека в белой рубашке, руки которого обращены к небу и к Солнцу.