И КАК ЭСТОНИЯ? ⟩ Смешно и еще смешнее: как переводятся с китайского названия европейских стран

Почему такой бред?

Чтобы разобраться, почему буквальный перевод иероглифов складывается в такие шизофазийные фразы, придется объяснить, как китайский язык заимствует слова из других языков. Обычно на это уходит 5-7 лет, но редакторы MAXIM уже познали 禅宗, так что легко уложатся в пару абзацев.

Как называются страны Европы в переводе с китайского Фото: Maximonline

Обращение к китаистам: мы намеренно не используем систему Палладия, потому что наша цель — передать максимально близкое фонетическое звучание, а не соблюсти правила записи слога.

Каждый иероглиф — это один слог. И он почти всегда что-то значит. Но слова в китайском языке чаще всего состоят из связок от двух до четырех иероглифов. Если тебе попадается идиома из 5-6 иероглифов, то может оказаться, что по отдельности они значат несвязанные вещи, но все вместе имеют смысл.

Есть три способа позаимствовать иностранное слово. Первый — смысловой, то есть буквальный перевод слова. Оно получает собственное звучание в китайском языке. Второй — фонетический. В китайском есть группа иероглифов, которые ничего не значат и предполагают только звук. В их составе чаще всего встречается знак 口, который сам по себе означает «рот». То есть это намекает читателю, что не надо искать смысл в этих иероглифах, они обозначают только звуки. Хороший пример — заимствованное слово «кофе» — 咖啡. Читается как «ка-фэй» и обозначает живительный утренний нектар.