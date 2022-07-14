Карту сделали в редакции maximonline.ru. А если у тебя возникнут вопросы (а они возникнут), советуем ниже почитать, откуда взялись все эти слова на карте.
И КАК ЭСТОНИЯ? ⟩ Смешно и еще смешнее: как переводятся с китайского названия европейских стран
Почему такой бред?
Чтобы разобраться, почему буквальный перевод иероглифов складывается в такие шизофазийные фразы, придется объяснить, как китайский язык заимствует слова из других языков. Обычно на это уходит 5-7 лет, но редакторы MAXIM уже познали 禅宗, так что легко уложатся в пару абзацев.
Есть три способа позаимствовать иностранное слово. Первый — смысловой, то есть буквальный перевод слова. Оно получает собственное звучание в китайском языке. Второй — фонетический. В китайском есть группа иероглифов, которые ничего не значат и предполагают только звук. В их составе чаще всего встречается знак 口, который сам по себе означает «рот». То есть это намекает читателю, что не надо искать смысл в этих иероглифах, они обозначают только звуки. Хороший пример — заимствованное слово «кофе» — 咖啡. Читается как «ка-фэй» и обозначает живительный утренний нектар.