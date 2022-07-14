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И КАК ЭСТОНИЯ? ⟩ Смешно и еще смешнее: как переводятся с китайского названия европейских стран

Limon.ee
Смешно и еще смешнее: как переводятся с китайского названия европейских стран
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Женщина смеется. Иллюстративное фото
Женщина смеется. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Карту сделали в редакции maximonline.ru. А если у тебя возникнут вопросы (а они возникнут), советуем ниже почитать, откуда взялись все эти слова на карте.

Почему такой бред?

Чтобы разобраться, почему буквальный перевод иероглифов складывается в такие шизофазийные фразы, придется объяснить, как китайский язык заимствует слова из других языков. Обычно на это уходит 5-7 лет, но редакторы MAXIM уже познали 禅宗, так что легко уложатся в пару абзацев.

Как называются страны Европы в переводе с китайского
Как называются страны Европы в переводе с китайского Фото: Maximonline
Обращение к китаистам: мы намеренно не используем систему Палладия, потому что наша цель — передать максимально близкое фонетическое звучание, а не соблюсти правила записи слога.
 
Каждый иероглиф — это один слог. И он почти всегда что-то значит. Но слова в китайском языке чаще всего состоят из связок от двух до четырех иероглифов. Если тебе попадается идиома из 5-6 иероглифов, то может оказаться, что по отдельности они значат несвязанные вещи, но все вместе имеют смысл.
 

Есть три способа позаимствовать иностранное слово. Первый — смысловой, то есть буквальный перевод слова. Оно получает собственное звучание в китайском языке. Второй — фонетический. В китайском есть группа иероглифов, которые ничего не значат и предполагают только звук. В их составе чаще всего встречается знак 口, который сам по себе означает «рот». То есть это намекает читателю, что не надо искать смысл в этих иероглифах, они обозначают только звуки. Хороший пример — заимствованное слово «кофе» — 咖啡. Читается как «ка-фэй» и обозначает живительный утренний нектар.

Третий — комбинированный. В китайском языке на заимствованное слово можно всегда подобрать по звучанию иероглифы, которые будут что-то означать и одновременно звучать близко к оригиналу. Самый известный пример — это перевод бренда Coca-Cola как 可口可乐, что буквально переводится «вкусный и веселящий».
 
Англия по-китайски называется 英国. Откуда взялось это название? Второй иероглиф (читается «гуо») значит «государство» — его можно найти в названиях половины стран. А первый значит «героизм» или «смелость» и читается как «инг». Когда британец сказал китайцу название своей страны («инглэнд»), то последний услышал слог «инг» и решил на письме назвать англичанина смелым и отважным. Просто потому, что это подходит фонетически и китайцы щедры на комплименты. Англия стала «инг-гуо». То же самое произошло с Францией (法国, «фа-гуо»), которая стала «страной закона», и Германией (德国, «дэ-гуо») — «страна морали».
Но не всем странам повезло со смыслом. О том, почему такие переводы получили Испания и Португалия, найти информацию не удалось.
 
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