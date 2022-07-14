Елена Летучая чуть не выронила бюст из купальника не по размеру, возбудив фанатов

Известная российская телеведущая Елена Летучая сохраняет потрясающую фигуру, которую не забывает демонстрировать в соцсетях. Многомиллионная армия фанатов телеведущей с удовольствием любуется на ее проработанные формы, расточая Летучей комплименты.

В этот раз Елена блеснула подтянутым телом в модном бикини черного цвета, но немного не рассчитала. При взгляде на фото складывается впечатление, что Летучая по ошибке нацепила на грудь лифчик маленькой девочки, так как пышная грудь 41-летней женщины попросту выпадала из крохотного лифа.