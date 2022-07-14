Елена Летучая чуть не выронила бюст из купальника не по размеру, возбудив фанатов
Елена Летучая чуть не выронила бюст из купальника не по размеру, возбудив фанатов
Известная российская телеведущая Елена Летучая сохраняет потрясающую фигуру, которую не забывает демонстрировать в соцсетях. Многомиллионная армия фанатов телеведущей с удовольствием любуется на ее проработанные формы, расточая Летучей комплименты.
В этот раз Елена блеснула подтянутым телом в модном бикини черного цвета, но немного не рассчитала. При взгляде на фото складывается впечатление, что Летучая по ошибке нацепила на грудь лифчик маленькой девочки, так как пышная грудь 41-летней женщины попросту выпадала из крохотного лифа.
Судя по тому, что Елена не стесняется демонстрировать все свои округлости публике, она весьма уверена в себе. Отметим, что телеведущая уже не первый раз возбуждает поклонников откровенными купальниками.
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