В ВОЗ призвали все страны мира вернуть масочный режим из-за нахлынувшей новой волны коронавирусной инфекции, сообщает Topnews.
И СНОВА КОРОНА ⟩ ВОЗ призвала все страны мира вернуть масочный режим
ВОЗ призвала все страны мира вернуть масочный режим
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, в частности, пояснил свой призыв тем, что в мире стали активно распространяться новые вариации омикрон-штамма COVID-19, а масочный режим является хорошим средством в борьбе с пандемией.
Он также рекомендовал вернуть улучшенную вентиляцию и протоколы тестирования и лечения». Во многих странах Европы, а также в Израиле уже зафиксирован резкий рост инфицирования COVID-19. Этот показатель продолжает расти с каждым днем, оказывая существенное давление на системы здравоохранения в каждой из этих стран. Также рост показывает и показатель смертности от коронавируса. По этим причинам в ВОЗ вновь рекомендуют носить маски в общественных местах, а также обратиться в медпункты для ревакцинации.
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