И СНОВА КОРОНА ⟩ ВОЗ призвала все страны мира вернуть масочный режим

Он также рекомендовал вернуть улучшенную вентиляцию и протоколы тестирования и лечения». Во многих странах Европы, а также в Израиле уже зафиксирован резкий рост инфицирования COVID-19. Этот показатель продолжает расти с каждым днем, оказывая существенное давление на системы здравоохранения в каждой из этих стран. Также рост показывает и показатель смертности от коронавируса. По этим причинам в ВОЗ вновь рекомендуют носить маски в общественных местах, а также обратиться в медпункты для ревакцинации.