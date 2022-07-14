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И СНОВА КОРОНА ⟩ ВОЗ призвала все страны мира вернуть масочный режим

Limon.ee
ВОЗ призвала все страны мира вернуть масочный режим
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Маска. Иллюстративное фото
Маска. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В ВОЗ призвали все страны мира вернуть масочный режим из-за нахлынувшей новой волны коронавирусной инфекции, сообщает Topnews.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, в частности, пояснил свой призыв тем, что в мире стали активно распространяться новые вариации омикрон-штамма COVID-19, а масочный режим является хорошим средством в борьбе с пандемией.

Он также рекомендовал вернуть улучшенную вентиляцию и протоколы тестирования и лечения». Во многих странах Европы, а также в Израиле уже зафиксирован резкий рост инфицирования COVID-19. Этот показатель продолжает расти с каждым днем, оказывая существенное давление на системы здравоохранения в каждой из этих стран. Также рост показывает и показатель смертности от коронавируса. По этим причинам в ВОЗ вновь рекомендуют носить маски в общественных местах, а также обратиться в медпункты для ревакцинации.

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