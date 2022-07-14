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Суд отказал Эмбер Херд в пересмотре вердикта по делу с Джонни Деппом

Limon.ee
Суд отказал Эмбер Херд в пересмотре вердикта по делу с Джонни Деппом
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Джонни Депп
Джонни Депп Фото: Steve Helber / POOL

Ходатайство Эмбер Херд о пересмотре итогов судебного разбирательства с Джонни Деппом было отклонено. Об этом сообщает газета «USA Today». 

Согласно иску актрисы, прошедший суд проводился с многочисленными нарушениями и должен быть проведён заново. Однако суд посчитал, что разбирательство прошло без серьёзных нарушений.

Напомним, что длительное судебное разбирательство между бывшими супругами закончилось победой Джонни Деппа. Суд присяжных признал Эмбер Херд виновной в клевете и обязал актрису выплатить бывшему мужу компенсацию в размере 15 миллионов долларов. 

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